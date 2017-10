BRIEF-Banking foundations to sell about 18 pct of Liberbank in accelerated bookbuild offer

Oct 24 (Reuters) - DEUTSCHE BANK:

* PLACES ABOUT 18 PCT OF LIBERBANK SA IN ACCELERATED BOOKBUILD OFFER

* PLACES STAKE OF LIBERBANK SA FOR ABOUT 125 MLN EUROS

* PLACES STAKE ON BEHALF OF FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS, FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA AND FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA

* PLACEMENT IN ORDER FOR FOUNDATIONS TO OBTAIN FUNDS TO PARTICIPATE IN CAPITAL INCREASE OF LIBERBANK IN ECONOMICALLY NEUTRAL MANNER Source text for Eikon:

