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BRIEF-Banking foundations to sell about 18 pct of Liberbank in accelerated bookbuild offer
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#Financials
October 24, 2017 / 4:45 PM / in 16 hours

BRIEF-Banking foundations to sell about 18 pct of Liberbank in accelerated bookbuild offer

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - DEUTSCHE BANK:

* PLACES ABOUT 18 PCT OF LIBERBANK SA IN ACCELERATED BOOKBUILD OFFER

* PLACES STAKE OF LIBERBANK SA FOR ABOUT 125 MLN EUROS

* PLACES STAKE ON BEHALF OF FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS, FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA AND FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA

* PLACEMENT IN ORDER FOR FOUNDATIONS TO OBTAIN FUNDS TO PARTICIPATE IN CAPITAL INCREASE OF LIBERBANK IN ECONOMICALLY NEUTRAL MANNER Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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