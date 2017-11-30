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BRIEF-Barnes & Noble Reports 2018 Q2 Loss Per Share $0.41
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#Regulatory News
November 30, 2017 / 1:43 PM / a day ago

BRIEF-Barnes & Noble Reports 2018 Q2 Loss Per Share $0.41

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Barnes & Noble Inc:

* BARNES & NOBLE REPORTS FISCAL 2018 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q2 LOSS PER SHARE $0.41

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 SALES FELL 7.9 PERCENT TO $791.1 MILLION

* QTRLY RETAIL SALES $769.7 MILLION VERSUS $830.7 MILLION

* FOR FISCAL 2018, EXPECTS COMPARABLE SALES TO DECLINE IN LOW SINGLE DIGITS​

* COMPANY EXPECTS COMPARABLE STORE SALES TO BE APPROXIMATELY FLAT FOR BALANCE OF FISCAL YEAR​

* ADDITIONALLY, COMPANY PLANS TO REDUCE COSTS BY $40 MILLION FOR FULL FISCAL YEAR​

* QTRLY ‍COMPARABLE STORE SALES DECREASED 6.3%​

* FOR FISCAL 2018, EXPECTS FULL YEAR CONSOLIDATED EBITDA TO BE APPROXIMATELY $180 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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