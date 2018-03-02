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March 2, 2018 / 10:13 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Barrick Comments On Potential Impact Of Papua New Guinea Earthquake

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Barrick Gold Corp:

* BARRICK COMMENTS ON POTENTIAL IMPACT OF PAPUA NEW GUINEA EARTHQUAKE

* BARRICK GOLD - ‍CONFIRMED POWER GENERATION FACILITY THAT SUPPLIES ELECTRICITY TO PORGERA JV MINE EXPERIENCED SIGNIFICANT DAMAGE DURING EARTHQUAKE

* BARRICK GOLD CORP - REPORTS THAT ALL PORGERA JOINT VENTURE EMPLOYEES AND CONTRACTORS HAVE BEEN ACCOUNTED FOR, AND NO INJURIES HAVE BEEN REPORTED​

* BARRICK - DOES NOT EXPECT EARTHQUAKE TO IMPACT PRODUCTION TO AN EXTENT THAT WOULD REQUIRE A REVISION TO CONSOLIDATED 2018 GOLD PRODUCTION GUIDANCE

* BARRICK GOLD CORP - ‍UNTIL FULL POWER CAN BE RESTORED, PORGERA JOINT VENTURE MINE​ IS EXPECTED TO OPERATE AT REDUCED CAPACITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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