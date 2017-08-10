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BRIEF-Basilea Pharmaceutica H1 net loss narrows to CHF 20.6 million​
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#Healthcare
August 10, 2017 / 5:19 AM / in 2 months

BRIEF-Basilea Pharmaceutica H1 net loss narrows to CHF 20.6 million​

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - BASILEA PHARMACEUTICA AG:

* ‍56 PERCENT INCREASE IN TOTAL H1 REVENUE, AMOUNTING TO CHF 46.2 MILLION​

* ‍COMPLETED LICENSE AGREEMENT WITH PFIZER FOR CRESEMBA IN EUROPE​

* CHF 253.1 MILLION IN CASH AND INVESTMENTS AS OF JUNE 30, 2017 AND A SIGNIFICANTLY REDUCED OPERATING LOSS OF CHF 17.7 MILLION IN FIRST HALF-YEAR (H1 2016: CHF 24.8 MILLION; -29%)

* ‍REPORTED CHF 253.1 MILLION IN CASH AND INVESTMENTS AS OF JUNE 30, 2017​

* UPDATES ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR 2017

* ‍H1 NET LOSS NARROWS TO 20.6 CHF MILLION​

* ‍NOW ANTICIPATES ITS 2017 PRODUCT SALES TO BE APPROXIMATELY CHF 13 MILLION, AND A PARTICIPATION IN PARTNER SALES THROUGH ROYALTIES OF APPROXIMATELY CHF 15 MILLION​

* TOTAL OPERATING EXPENSES FOR 2017, NET OF ANTICIPATED BARDA REIMBURSEMENTS, ARE ESTIMATED AT CHF 9-10 MILLION ON AVERAGE PER MONTH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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