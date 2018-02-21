FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
February 21, 2018 / 6:12 AM / 2 days ago

BRIEF-Bastei Luebbe 9-Mth EBITDA Down At EUR 5.1 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - BASTEI LUEBBE AG:

* 9-MONTH REVENUE OF AROUND EUR 112.7 MILLION AFTER EUR 115.7 MILLION IN SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR

* 9-MONTH GROUP EBITDA DECLINED TO EUR 5.1 MILLION IN PERIOD UNDER REVIEW AFTER EUR 9.3 MILLION IN PREVIOUS YEAR

* 9-MONTH CONSOLIDATED EBIT DECLINED TO AROUND EUR -8.7 MILLION VERSUS EUR 2.6 MILLION IN SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR

* MANAGEMENT BOARD IS CONFIRMING REVISED FORECAST IT ANNOUNCED ON 1 FEBRUARY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.