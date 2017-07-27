FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
13 days ago
BRIEF-Bastei Luebbe adopts dividend proposal for FY 2016/2017
#GST
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Survivors speak out 72 years after first atomic bomb attacks
World
Survivors speak out 72 years after first atomic bomb attacks
'Rhinestone Cowboy' Glen Campbell dies
Entertainment
'Rhinestone Cowboy' Glen Campbell dies
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 27, 2017 / 11:39 AM / 13 days ago

BRIEF-Bastei Luebbe adopts dividend proposal for FY 2016/2017

1 Min Read

July 27 (Reuters) - BASTEI LUEBBE AG:

* DGAP-ADHOC: BASTEI LÜBBE AG: SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD ADOPT DIVIDEND PROPOSAL FOR 2016/2017 FINANCIAL YEAR

* FORECAST FOR 2017/2018 FY ENVISAGES RISE IN REVENUE TO AROUND EUR 160 MILLION AND SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN EARNINGS, WITH EBITDA EXPECTED TO REACH EUR 14 MILLION TO EUR 17 MILLION

* ‍TEMPORARILY HOLDING BACK ON PAYING A DIVIDEND WILL SAFEGUARD COMPANY'S ABILITY TO FINANCE ITS OWN FUTURE-ORIENTED INVESTMENTS​

* ‍PURSUES GOAL OF GETTING BACK ON TRACK WITH ITS DIVIDENDS AS QUICKLY AS POSSIBLE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.