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BRIEF-Bastei Luebbe H1 net result swings to loss of 2.0 million euros
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November 21, 2017 / 6:36 AM / a day ago

BRIEF-Bastei Luebbe H1 net result swings to loss of 2.0 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - BASTEI LUEBBE AG:

* PUBLISHES HALF-YEAR REPORT 2017/2018: REVENUE AND EARNINGS GROWTH DESPITE INCREASED CHALLENGES

* ‍H1 CONSOLIDATED REVENUE CLIMBS TO EUR 69.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 66.2 MILLION)​

* ‍H1 GROUP EBITDA IMPROVES TO EUR 5.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 4.1 MILLION)​

* ‍H1 EBIT AMOUNTED TO EUR -0.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.9 MILLION)​

* ‍H1 NET PROFIT AMOUNTED TO EUR -2.0 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 0.7 MILLION)​

* ‍STILL ANTICIPATES REVENUE OF AROUND EUR 160 MILLION IN 2017/2018 FINANCIAL YEAR​

* BASTEI LUEBBE - STILL EXPECTS TO SIGNIFICANTLY EXCEED 16/17 FIGURE OF EUR 5.4 MILLION AND GENERATE EBITDA OF AT LEAST EUR 14 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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