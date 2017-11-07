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BRIEF-Bastei Luebbe: unplanned write-down on intangible assets of its subsidiary oolipo
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November 7, 2017 / 9:08 AM / a day ago

BRIEF-Bastei Luebbe: unplanned write-down on intangible assets of its subsidiary oolipo

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 7 (Reuters) - BASTEI LUEBBE AG

* DGAP-ADHOC: BASTEI LÜBBE AG ANNOUNCES UNPLANNED WRITE-DOWN ON INTANGIBLE ASSETS OF ITS SUBSIDIARY OOLIPO AG

* ‍NON-CASH WRITE-DOWN WILL EXTRAORDINARILY IMPACT EBIT IN Q2 OF CURRENT FY IN AMOUNT OF APPROX. EUR 3 MILLION​

* ‍STREAMING PLATFORM FOR READING CONTENT HAS FAR FROM REACHED EXPECTED AND NECESSARY USER NUMBERS​

* ‍WILL CONSIDER POSSIBILITY OF DIFFERENTLY USING OR EXPLOITING TECHNOLOGY DEVELOPED FOR THIS PURPOSE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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