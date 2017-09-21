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BRIEF-Bavarian Nordic provides update on its RSV vaccine
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September 21, 2017 / 8:18 AM / a month ago

BRIEF-Bavarian Nordic provides update on its RSV vaccine

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 21 (Reuters) - BAVARIAN NORDIC A/S:

* REG-BAVARIAN NORDIC PROVIDES UPDATE ON ITS UNIVERSAL RSV VACCINE

* SAYS ‍RANDOMIZED, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL, EVALUATED SAFETY, TOLERABILITY AND IMMUNOGENICITY OF RECOMBINANT VACCINE IN 421 HEALTHY ADULTS AGED 55 AND OLDER​

* ‍WILL PARTNER WITH A GLOBAL CRO TO DEVELOP A NOVEL AND DIFFERENTIATED APPROACH TO RSV CHALLENGE MODEL​

* ‍AT 6 MONTH FOLLOW UP, A PERSISTENT ANTIBODY RESPONSE AGAINST MULTIPLE RSV TARGETS CAN STILL BE OBSERVED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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