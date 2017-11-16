FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bawag Group 9-month EBT up 4 pct at 382 million euros
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Bullets & burns: injured refugees 
Rohingya Crisis
Bullets & burns: injured refugees 
Movie Review: Tumhari Sulu
Bollywood
Movie Review: Tumhari Sulu
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 16, 2017 / 7:08 AM / in a day

BRIEF-Bawag Group 9-month EBT up 4 pct at 382 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 16 (Reuters) - BAWAG GROUP AG:

* 9-MONTH ‍PROFIT BEFORE TAX OF EUR 382 MILLION, +4% VERSUS PRIOR YEAR​

* 9-MONTH ‍CORE REVENUES OF EUR 744 MILLION, +7%​

* ‍NET INTEREST INCOME ROSE 8% TO EUR 594 MILLION IN FIRST THREE QUARTERS 2017​

* 9-MONTH ‍NET COMMISSION INCOME INCREASED BY 3% TO EUR 151 MILLION​

* ‍EXPECTS FY PROFIT BEFORE TAX (PBT) OF GREATER THAN EUR 500 MILLION​

* ‍SEES FY RETURN ON TANGIBLE EQUITY GREATER THAN 16% AND FULLY LOADED CET1 RATIO GREATER THAN 12% (POST Q4 DIVIDEND)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.