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BRIEF-Baxter International-‍​On Jan 1,Administrative Committee Of Compensation Committee Of Board Approved Amendment To Reorganize Co's, Units Pension Plan
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January 8, 2018 / 2:16 PM / a day ago

BRIEF-Baxter International-‍​On Jan 1,Administrative Committee Of Compensation Committee Of Board Approved Amendment To Reorganize Co's, Units Pension Plan

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Baxter International Inc:

* BAXTER INTERNATIONAL-‍​ON JAN 1,ADMINISTRATIVE COMMITTEE OF COMPENSATION COMMITTEE OF BOARD APPROVED AMENDMENT TO REORGANIZE CO‘S,UNITS PENSION PLAN

* BAXTER INTERNATIONAL - EFFECTIVE JAN 1, AMENDMENT SPUN OFF ASSETS,LIABILITIES OF U.S. PENSION PLAN ATTRIBUTABLE TO CURRENT CO EMPLOYEES TO NEW CO PLAN

* BAXTER- AFTER CONTRIBUTIONS OF $115 MILLION TO U.S. PENSION PLAN IN Q4 2017 & FREEZE, EXPECTS U.S. PENSION PLAN NEARLY FULLY FUNDED AS OF DEC 31, 2017 Source text (bit.ly/2EmBcea) Further company coverage:

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