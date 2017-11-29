FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-BBVA transfers to Cerberus 80 pct of its real estate business for 4.00 bln euros‍​
Sections
Featured
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
North Korea
The thinking behind Kim Jong Un's 'madness'
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Rohingya Crisis
Some Rohingya could be moved to flood-prone island next year
Dating in Delhi when you're poor
Editor's Picks
Dating in Delhi when you're poor
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 29, 2017 / 7:22 AM / a day ago

BRIEF-BBVA transfers to Cerberus 80 pct of its real estate business for 4.00 bln euros‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA :

* REACHES DEAL WITH UNIT OF CERBERUS FOR THE CREATION OF A JV TO WHICH THE REAL ESTATE BUSINESS OF BBVA IN SPAIN WILL BE TRANSFERRED‍​

* BBVA TO CONTRIBUTE BUSINESS TO SINGLE COMPANY AND TO SELL 80% OF SHARES OF SUCH COMPANY TO CERBERUS AT CLOSING DATE OF TRANSACTION

* THE SALE PRICE FOR 80% OF THE SHARES WOULD AMOUNT TO ABOUT 4.00 BILLION EUROS

* UNDER AGREEMENT HAYA REAL ESTATE TO MANAGE REAL ESTATE PORTFOLIO HELD BY BBVA ONCE THE TRANSACTION HAS BEEN EXECUTED

* AT THE MOMENT IMPACT ON GROUP‘S ATTRIBUTABLE PROFIT IS ESTIMATED AS NOT SIGNIFICANT

* IMPACT ON CET 1 (FULLY LOADED) IS EXPECTED TO BE SLIGHTLY POSITIVE Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.