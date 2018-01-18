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#Financials
January 18, 2018 / 12:22 PM / 2 days ago

BRIEF-Bear State Financial Reports Q4 Earnings Per Share $0.10

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Bear State Financial Inc:

* BEAR STATE FINANCIAL INC - EARNINGS PER DILUTED COMMON SHARE OF $0.10 IN Q4 OF 2017

* BEAR STATE FINANCIAL INC - CORE EARNINGS FOR Q4 OF 2017 WERE $6.6 MILLION OR $0.17 PER DILUTED COMMON SHARE

* BEAR STATE FINANCIAL SAYS NET INTEREST INCOME FOR Q4 OF 2017 WAS $18.9 MILLION COMPARED TO $17.1 MILLION FOR SAME PERIOD IN 2016 - SEC FILING

* BEAR STATE FINANCIAL - TAX CUTS AND JOBS ACT LED TO A ONE-TIME, NON-CASH CHARGE TO INCOME TAX PROVISION ON INCOME STATEMENT OF ABOUT $2.5 MILLION​ IN Q4‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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