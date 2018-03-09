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March 9, 2018 / 11:52 AM / Updated a day ago

BRIEF-Beaufort Securities Declared Defaulters on London Stock Exchange

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - London Stock Exchange:

* LONDON STOCK EXCHANGE- DECLARATION OF DEFAULT - BEAUFORT SECURITIES LTD AND BEAUFORT ASSET CLEARING SERVICES LIMITED

* LONDON STOCK EXCHANGE- BEAUFORT SECURITIES AND BEAUFORT ASSET CLEARING HAVE BEEN DECLARED DEFAULTERS ON LSE AT 09:30 ON 9 MARCH 2018

* LONDON STOCK EXCHANGE - CONSIDERS THAT BEAUFORT IS UNLIKELY TO BE ABLE TO FULFIL THEIR OBLIGATIONS IN RESPECT OF THEIR UNSETTLED EXCHANGE MARKET CONTRACTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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