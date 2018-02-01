BRIEF-Belden Sees FY 2018 Revenue $2.528 Billion To $2.578 Billion

Feb 1 (Reuters) - Belden Inc:
* BELDEN REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017
* QTRLY NET INCOME WAS IMPACTED BY A ONE-TIME CHARGE OF $28.4 MILLION RELATED TO ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT
* ONE-TIME CHARGE AS A RESULT OF TCJA ENACTMENT HAD AN EPS IMPACT OF $0.67 IN OTR
* EXPECTED TO RECOGNIZE REVENUE ON $36 MILLION OF PRODUCT THAT WAS SHIPPED IN 2017, BUT WE WERE UNABLE TO DO SO
* EXPECTED 2017 SHIPMENTS WILL BE RECOGNIZED AS REVENUE IN 2018 AND WILL BE ADDITIVE TO REVENUE THAT OTHERWISE WOULD HAVE ANTICIPATED Source text for Eikon: Further company coverage: