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BRIEF-Bellamy's Australia Upgrades FY18 Guidance
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#Consumer Goods and Retail
January 15, 2018 / 9:37 AM / in a day

BRIEF-Bellamy's Australia Upgrades FY18 Guidance

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Bellamy’s Australia Ltd:

* UPGRADING FY18 GUIDANCE FOR CORE BUSINESS (EXCLUDING CAMPERDOWN) TO REVISED TARGET OF 30-35 PERCENT REVENUE GROWTH ON FY17

* NOTE A PARALLEL CFDA REGISTRATION APPLICATION FOR A MAJOR CUSTOMER OF CAMPERDOWN HAS RECENTLY BEEN APPROVED BY CFDA

* THIS REGISTRATION IS UNRELATED TO APPLICATION FOR BELLAMY‘S BRANDED PRODUCTS.

* UPDATES EBITDA MARGIN GUIDANCE FOR FY18 TO 20 PCT-23 PCT

* SIGNED SHARE PURCHASE AGREEMENT WITH BUENA INVESTMENTS PTY IN RESPECT OF ACQUISITION OF REMAINING 10 PCT INTEREST IN CAMPERDOWN

* CONSIDERATION FOR 10 PCT INTEREST IN CAMPERDOWN WILL BE SATISFIED BY ISSUE OF 300,000 ORDINARY SHARES AT $10.96 PER SHARE

* CONTINUES TO EXPECT 1H18 REVENUE TO BE HIGHER THAN 2H18

* EBITDA MARGIN GUIDANCE EXCLUDES CAMPERDOWN BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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