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February 23, 2018 / 12:04 PM / Updated a day ago

BRIEF-Bellicum Announces Update On Clinical Hold Of U.S. BPX-501 Studies

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Bellicum Pharmaceuticals Inc:

* BELLICUM ANNOUNCES UPDATE ON CLINICAL HOLD OF U.S. BPX-501 STUDIES

* BELLICUM - RECEIVED NOTIFICATION FROM FDA OUTLINING CRITERIA REQUIRED FOR LIFTING CLINICAL HOLD ON U.S. STUDIES OF BPX-501

* BELLICUM PHARMACEUTICALS INC - CLINICAL HOLD DOES NOT AFFECT COMPANY‘S BP-004 REGISTRATION TRIAL IN EUROPE

* BELLICUM - PLANS TO IMPLEMENT REVISIONS TO U.S. STUDY PROTOCOLS, ADDITION OF MORE COMPREHENSIVE MONITORING, MANAGEMENT OF NEUROTOXICITY FOR BPX-501 Source text for Eikon: Further company coverage:

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