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BRIEF-Bellway says FY pretax profit was ‍560.7​ mln stg
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October 17, 2017 / 6:27 AM / 5 days ago

BRIEF-Bellway says FY pretax profit was ‍560.7​ mln stg

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 17 (Reuters) - Bellway Plc:

* TOTAL DIVIDEND 122 PENCEPER SHARE

* BELLWAY PLC - FY REVENUE ‍2,558.6​ MILLION POUNDS VERSUS 2,240.7 MILLION POUNDS A YEAR AGO

* BELLWAY PLC - ‍ORDER BOOK AT 1 OCTHAS GROWN BY 17.4% TO £1,361.5 MILLION (2 OCT 2016 - £1,159.3 MILLION); COMPRISES 5,034 HOMES (2 OCTOBER 2016 - 4,701 HOMES)​

* BELLWAY PLC - FY PROFIT BEFORE TAX ‍560.7​ MILLION POUNDS VERSUS 497.9 MILLION POUNDS A YEAR AGO

* BELLWAY PLC - EXPECTS GROUP TO GROW VOLUME BY AT LEAST 5% AND OVERALL AVERAGE SELLING PRICE TO INCREASE TO AROUND £280,000 IN CURRENT FINANCIAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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