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February 14, 2018 / 9:49 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Berkshire Hathaway Takes Stake In Teva, Cuts in GM‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Berkshire Hathaway Inc:

* BERKSHIRE HATHAWAY TAKES SPONSORED ADR STAKE IN TEVA PHARMACEUTICAL ‍​

* BERKSHIRE HATHAWAY CUTS SHARE STAKE IN WELLS FARGO & CO BY 1.3 PERCENT TO 458.2 MILLION SHARES ‍​

* BERKSHIRE HATHAWAY CUTS SHARE STAKE IN GENERAL MOTORS BY 16.7 PERCENT TO 50.0 MILLION SHARES ‍​

* BERKSHIRE HATHAWAY INC TAKES SHARE STAKE OF 18.9 MILLION SPONSORED ADR IN TEVA PHARMACEUTICAL - SEC FILING

* CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF DEC 31, 2017 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF SEPT 30, 2017‍​ Source For the quarter ended Dec 31, 2017: bit.ly/2nZHhYc Source For the quarter ended Sept 30, 2017: bit.ly/2nH0Ggu

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