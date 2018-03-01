FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 11:05 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Best Inc. Announces Q4 Revenue Rmb 6.531 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Best Inc:

* . ANNOUNCES UNAUDITED FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE RMB 6.531 BILLION

* EXPRESS PARCEL VOLUME INCREASED BY 67.8% YOY TO 1,270.2 MILLION

* REVENUES FOR Q1 OF 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF RMB4.8 BILLION TO RMB5.0 BILLION

* QTRLY ‍NET LOSS WAS RMB136.9 MILLION (US$21.0 MILLION), COMPARED TO LOSS OF RMB407.4 MILLION IN SAME PERIOD OF 2016​

* QTRLY NON-GAAP NET LOSS‍​ RMB 116 MILLION VERSUS NET LOSS OF RMB 407 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.