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November 6, 2017 / 9:07 AM / a day ago

BRIEF-bet-at-home.com 9mth EBT up at EUR 24.9 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - BET-AT-HOME.COM AG:

* DGAP-NEWS: BET-AT-HOME.COM AG: REVENUE AND EBITDA REACHING NEW RECORD LEVELS IN FIRST THREE QUARTERS 2017

* ‍GUIDANCE FOR FULL YEAR 2017 CONFIRMED​

* ‍EBITDA OF EUR 8.0 MILLION IN Q3 - ACCUMULATED EBITDA OF EUR 25.4 MILLION​

* ‍DIVIDEND PROPOSAL FOR FY 2017 WITHIN RANGE OF EUR 6.00 AND EUR 8.00 PER SHARE​

* ‍IN FIRST THREE QUARTERS OF 2017, EBT AMOUNTED TO EUR 24.9 MILLION (Q1-Q3 2016: EUR 22.2 MILLION)​

* ‍9MTH GROSS BETTING AND GAMING REVENUE AMOUNTED TO EUR 108.7 MILLION, UP 8.3% YOY​

* 9-MONTH ‍NET BETTING AND GAMING REVENUE THEREFORE INCREASED TO EUR 87.4 MILLION (Q1-Q3 2016: EUR 81.8 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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