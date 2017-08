July 14 (Reuters) - BETER BED HOLDING NV

* CEO TON ANBEEK LEAVES BETER BED HOLDING N.V.

* ‍"WE WILL START SEARCH FOR NEW CEO AS OF TODAY"​

* ‍ANBEEK WILL LEAVE BETER BED HOLDING N.V. PER NOVEMBER 1(ST), 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)