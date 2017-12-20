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BRIEF-BGC Partners Updates Its Outlook For The Fourth Quarter Of 2017
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December 20, 2017 / 1:20 PM / 5 days ago

BRIEF-BGC Partners Updates Its Outlook For The Fourth Quarter Of 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Bgc Partners Inc:

* BGC PARTNERS UPDATES ITS OUTLOOK FOR THE FOURTH QUARTER OF 2017

* BGC PARTNERS INC - REVENUE, PRE-TAX ADJUSTED EARNINGS FOR Q4 NOW EXPECTED TO BE AROUND HIGH-END OF RANGE OF PREVIOUS GUIDANCE

* BGC PARTNERS INC - ‍GOING FORWARD, COMPANY WILL NO LONGER BE REFERRING TO ITS NON-GAAP FINANCIAL MEASURES AS DISTRIBUTABLE EARNINGS​

* BGC PARTNERS INC - ‍BGC WILL INSTEAD BE REFERRING TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES AS ADJUSTED EARNINGS​

* BGC PARTNERS INC - ‍BGC IS EXPECTED TO INCLUDE NEWMARK IN ITS CONSOLIDATED RESULTS UNTIL PLANNED SPIN-OFF OF NEWMARK​

* BGC PARTNERS- BETWEEN NEWMARK IPO AND DISTRIBUTION TO BGC STOCKHOLDERS OF NEWMARK SHARES, CURRENTLY SEES TO MAINTAIN QTRLY DIVIDEND OF $0.18/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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