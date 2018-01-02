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BRIEF-BGEO Group Says Regulator Sets New Tariffs For Water Utility Business
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January 2, 2018 / 7:31 AM / a day ago

BRIEF-BGEO Group Says Regulator Sets New Tariffs For Water Utility Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - BGEO GROUP PLC:

* SAYS GEORGIAN NATIONAL ENERGY AND WATER SUPPLY REGULATORY COMMISSION HAS APPROVED NEW TARIFFS FOR WATER SUPPLY AND SANITATION (WSS) SERVICES​

* ‍TARIFFS HAVE BEEN UPDATED ACCORDING TO NEW METHODOLOGY ADOPTED BY GNERC IN AUGUST 2017​

* RETURN ON INVESTMENT, REFERRED TO AS WACC IN METHODOLOGY, FOR FIRST REGULATORY PERIOD, DEFINED AS THREE YEARS IN METHODOLOGY, IS SET AT 15.99% (UP FROM 13.54% IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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