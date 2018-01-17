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#Bankruptcy News
January 17, 2018 / 7:32 AM / a day ago

BRIEF-Bilby says Carillion Bankruptcy Will Not Have Any Financial Impact On Bilby's Trading​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Bilby Plc:

* ‍NOTES CARILLION ENTERED INTO LIQUIDATION, UPDATES IN RELATION TO CONTRACT WITH CARILLIONAMEY, JV BETWEEN CARILLION AND AMEY UK PLC​

* G‍ROUP DOES NOT BELIEVE CARILLION BANKRUPTCY WILL HAVE ANY FINANCIAL IMPACT ON BILBY‘S TRADING​

* HAS 2 CONTRACTS TO PROVIDE BUILDING, SUPPORT SERVICES FOR 3 OF MINISTRY OF DEFENCE REGIONS; WORK CARRIED OUT ON BEHALF OF CARILLIONAMEY

* AMEY CONFIRMED FULLY PREPARED TO CONTINUE SERVICE OBLIGATION OF CARILLIONAMEY CONTRACTS WITHOUT ADVERSE EFFECT ON EMPLOYEES OF JV OR SUPPLY CHAIN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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