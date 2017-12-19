FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Biogen, Ionis Collaborate To Identify Novel Therapies To Treat Spinal Muscular Atrophy
Sections
Featured
Full Brexit in January 2021 as EU sets transition deadline
WORLD
Full Brexit in January 2021 as EU sets transition deadline
Offshore oil searches back in fashion - just not in Asia
Oil Exploration
Offshore oil searches back in fashion - just not in Asia
Broad not up to it, Cook has 'scars', says Australia's Johnson
CRICKET
Broad not up to it, Cook has 'scars', says Australia's Johnson
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 19, 2017 / 11:33 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Biogen, Ionis Collaborate To Identify Novel Therapies To Treat Spinal Muscular Atrophy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Biogen Inc:

* BIOGEN AND IONIS ENTER INTO NEW COLLABORATION TO IDENTIFY NOVEL THERAPIES FOR THE TREATMENT OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY

* BIOGEN WILL HAVE OPTION TO LICENSE THERAPIES ARISING OUT OF THE COLLABORATION

* ‍IONIS WILL RECEIVE A $25 MILLION UPFRONT PAYMENT AND WILL EARN DEVELOPMENT AND REGULATORY MILESTONE PAYMENTS FROM BIOGEN

* BIOGEN WILL BE RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION

* ON COMMERCIALIZATION OF NOVEL THERAPIES TO TREAT SPINAL MUSCULAR ATROPHY​, BIOGEN TO PAY IONIS PERFORMANCE MILESTONES, ROYALTIES ON NET SALES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.