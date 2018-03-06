FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 6, 2018 / 8:06 AM / 2 days ago

BRIEF-Biohaven Says Expects Topline Results From Phase 3 Trial With Rimegepant Zydis ODT In Q4​

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd:

* BIOHAVEN ENROLLS FIRST PATIENT IN PHASE 3 CLINICAL TRIAL TO EVALUATE RIMEGEPANT ZYDIS® ODT IN THE ACUTE TREATMENT OF MIGRAINE

* BIOHAVEN - CONTINUES TO EXPECT TOPLINE RESULTS FROM TWO PHASE 3 TRIALS EXAMINING EFFICACY OF RIMEGEPANT 75 MG ORAL TABLET VERSUS PLACEBO BY END OF Q1 2018​

* BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD SAYS ‍EXPECTS TOPLINE RESULTS FROM PHASE 3 TRIAL WITH RIMEGEPANT ZYDIS(®) ODT IN Q4 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.