BRIEF-Biomerieux FY Sales Up At 2.29 Billion Euros

Feb 28 (Reuters) - BIOMERIEUX SA:
* FY SALES EUR 2.29 BILLION VERSUS EUR 2.10 BILLION YEAR AGO
* FY OPERATING INCOME EUR 315 MILLION VERSUS EUR 282 MILLION YEAR AGO
* FY RESULT EUR 238 MILLION VERSUS EUR 179 MILLION YEAR AGO
* FOR 2018 EXPECTS ORGANIC SALES GROWTH OF BETWEEN 8 AND 9 PERCENT, AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND PERIMETER
* FOR 2018 EXPECTS CONTRIBUTING CURRENT OPERATING INCOME OF BETWEEN € 325 AND € 345 MILLION
* TO PROPOSE A DIVIDEND OF EUR 0.34 PER SHARE Source text : bit.ly/2EXomrJ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)