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February 14, 2018 / 6:43 AM / a day ago

BRIEF-Biom’Up Announces Financing Targeting A Total Of 43 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - BIOM UP SA:

* BIOM’UP ANNOUNCES A FINANCING TARGETING A TOTAL OF €43M

* CAPITAL INCREASE OF AN INITIAL AMOUNT OF EUR 18M WHICH MAY BE INCREASED TO EUR 20.7M

* CAPITAL INCREASE BY MEANS OF PUBLIC OFFERING WITHOUT PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS AND WITH A PRIORITY SUBSCRIPTION PERIOD OF THREE TRADING DAYS AS OF RIGHT ONLY‍

* PROPOSED BOND ISSUE WITH STOCK WARRANTS OF AN INITIAL AMOUNT OF EUR 25M WHICH MAY BE INCREASED TO EUR 35M​

* PROPOSED BOND ISSUE WILL ENABLE CO TO REFINANCE KREOS CAPITAL LOAN OF EUR 8.2M

* ‍BOND ISSUE WITH STOCK WARRANTS WITH ATHYRIUM CAPITAL MANAGEMENT, L.P. WITH WHICH COMPANY HAS ENTERED INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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