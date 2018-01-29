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#Company News
January 29, 2018 / 6:35 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Birlasoft Joins KPIT Promoters In Launching Open Offer For Minority Shareholders Of KPIT

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Birlasoft:

* CK BIRLA GROUP OWNED BIRLASOFT SAYS JOINS KPIT PROMOTERS IN LAUNCHING AN OPEN OFFER FOR MINORITY SHAREHOLDERS OF KPIT

* SAYS CO, KPIT TO CREATE A COMBINED ENTITY THAT WILL LATER DEMERGE INTO TWO SEPARATE COMPANIES

* SAYS PRIOR TO COMPLETION OF DEAL, BIRLASOFT AND KPIT WILL CONTINUE TO BE RUN BY THEIR CURRENT MANAGEMENTS

* SAYS NEW KPIT TECHNOLOGIES WILL BE LED BY KISHOR PATIL AS CEO AND MD

* SAYS NEW ‘BIRLASOFT’ WILL BE LED BY ANJAN LAHIRI AS THE CEO AND MD Source text: (bit.ly/2noJ9Zk) Further company coverage:

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