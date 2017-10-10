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BRIEF-Bittium Corporation lowers FY 2017 financial guidance
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October 10, 2017 / 3:05 PM / 7 days ago

BRIEF-Bittium Corporation lowers FY 2017 financial guidance

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - BITTIUM OYJ:

* BITTIUM CORPORATION LOWERS ITS FINANCIAL GUIDANCE FOR THE YEAR 2017

* ‍REASON FOR THIS IS DELAY IN FIRST PHASE OF PRODUCT DELIVERIES FOR MEXICAN MEXSAT SATELLITE PHONE SYSTEM​

* ‍EXPECTS THAT NET SALES IN 2017 WILL BE LOWER THAN IN PREVIOUS YEAR (EUR 64.2 MILLION, IN 2016).​

* 2017 ‍OPERATING RESULT IS EXPECTED TO BE CLEARLY NEGATIVE (EUR 2.5 MILLION, IN 2016).​

* PREVIOUSLY ‍EXPECTED THAT NET SALES IN 2017 WILL BE AT SAME LEVEL AS IN PREVIOUS YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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