BRIEF-Blackberry Reports Q3 Non-Gaap Earnings Per Share Of $0.03

Dec 20 (Reuters) - Blackberry:
* BLACKBERRY REPORTS RECORD SOFTWARE AND SERVICES REVENUE FOR THE SECOND CONSECUTIVE QUARTER IN Q3 FISCAL 2018
* QTRLY GAAP GROSS MARGIN 74.3 PERCENT VERSUS 73.5 PERCENT LAST QUARTER
* Q3 REVENUE $235 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $215.8 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.00 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TOTAL CASH BALANCE OF $2.5 BILLION AT THE END OF THE FISCAL THIRD QUARTER
* TOTAL CASH, CASH EQUIVALENTS, SHORT-TERM AND LONG-TERM INVESTMENTS WERE APPROXIMATELY $2.5 BILLION AS OF NOVEMBER 30, 2017
* CASH IMPACT OF THE NOKIA ARBITRATION DECISION WILL BE REFLECTED IN THE FOURTH QUARTER OF FISCAL 2018
* THERE WERE NO PURCHASE ORDERS WITH CONTRACT MANUFACTURERS AT END OF THIRD QUARTER OF FISCAL 2018, DOWN FROM $35 MILLION A YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: