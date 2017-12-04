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BRIEF-Blackrock Strategist Richard Turnill Comments On The U.S. Treasury Yield Curve‍​
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December 4, 2017 / 5:05 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Blackrock Strategist Richard Turnill Comments On The U.S. Treasury Yield Curve‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Blackrock Inc Strategist Richard Turnill :

* BLACKROCK INC STRATEGIST RICHARD TURNILL ON THE U.S. TREASURY YIELD CURVE SAYS “TODAY’S FLATTER YIELD CURVE IS NOT A RECESSIONARY SIGNAL”‍​

* BLACKROCK‘S TURNILL SAYS ECONOMIC SLACK ANALYSIS GIVES CONVICTION THAT GLOBAL, U.S. ECONOMIC EXPANSION’S REMAINING LIFESPAN CAN BE MEASURED IN YEARS‍​

* ‍BLACKROCK‘S TURNILL SAYS OUTLOOK FOR GROWTH AND INFLATION SUPPORTS PREFERENCE FOR EQUITIES, INCLUDING CYCLICALS — DESPITE FLAT YIELD CURVE​

* BLACKROCK‘S TURNILL SAYS “WE COULD SEE LONG-TERM TREASURIES RISING A BIT FROM HERE ”‍​

* ‍BLACKROCK‘S TURNILL SAYS “WITHIN U.S. FIXED INCOME, WE LIKE TREASURY INFLATION-PROTECTED BONDS OVER NOMINAL GOVERNMENT DEBT”​ Further company coverage:

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