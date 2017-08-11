FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Blackstone Group cuts stake to 8.6 pct Norske Skogindustrier
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Microfinance goes mainstream in India
Breakingviews
Microfinance goes mainstream in India
Trump hostility set to deepen Iran power struggles
Middle East
Trump hostility set to deepen Iran power struggles
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 11, 2017 / 6:31 AM / 2 months ago

BRIEF-Blackstone Group cuts stake to 8.6 pct Norske Skogindustrier

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 11 (Reuters) - NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA:

* FUNDS UNDER MANAGEMENT OF GSO CAPITAL PARTNERS LP HAVE ON 10 AUGUST 2017 SOLD 1,384,478 SHARES OF NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA AT A NET PRICE OF NOK 0.35 PER SHARE

* AFTER TRANSACTION, GSO OWNS 23,969,076 SHARES, EQUIVALENT TO 8.591% OF ISSUED SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS IN NORSKE SKOG

* FUNDS UNDER MANAGEMENT OF GSO CAPITAL PARTNERS LP (TOGETHER, “GSO”) IS A LIMITED PARTNERSHIP CONTROLLED BY BLACKSTONE GROUP L.P. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.