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February 26, 2018 / 3:05 PM / a day ago

BRIEF-Blue Label Telecoms To Raise R900 Million Via Accelerated Bookbuild

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Blue Label Telecoms Ltd:

* BLUE LABEL TELECOMS LTD - OPENING OF ACCELERATED BOOKBUILD

* BLUE LABEL TELECOMS LTD - LAUNCH OF AN EQUITY RAISING PROCESS (“ EQUITY RAISE”) THROUGH WHICH BLUE LABEL SEEKS TO RAISE APPROXIMATELY R900 MILLION

* BLUE LABEL TELECOMS LTD - EQUITY RAISE WILL BE IMPLEMENTED BY WAY OF VENDOR CONSIDERATION PLACING

* BLUE LABEL TELECOMS LTD - BOOK FOR BOOKBUILD IS OPEN WITH IMMEDIATE EFFECT AND MAY CLOSE AT ANY TIME THEREAFTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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