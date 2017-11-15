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November 15, 2017 / 7:27 AM / Updated a day ago

BRIEF-Blue Prism Group sees FY revenue comfortably ahead of current consensus expectations​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 15 (Reuters) - BLUE PRISM GROUP PLC:

* GARY JOHNSON, CHIEF FINANCIAL OFFICER, WILL RETIRE FROM HIS ROLE AND STEP DOWN FROM BOARD ON 25 JANUARY 2018

* ‍IJOMA MALUZA WILL SUCCEED MR JOHNSON AS CHIEF FINANCIAL OFFICER​​

* ‍NOW EXPECTS TO REPORT REVENUE FOR YEAR ENDED 31 OCTOBER 2017 COMFORTABLY AHEAD OF CURRENT CONSENSUS EXPECTATIONS​

* ‍SEES AN ADJUSTED EBITDA LOSS BROADLY IN LINE WITH CURRENT CONSENSUS EXPECTATIONS FOR YEAR ENDED 31 OCTOBER 2017​

* ‍NOW EXPECTS REVENUE FOR CURRENT FINANCIAL YEAR TO BE ABOVE UPPER END OF CURRENT ANALYST RANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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