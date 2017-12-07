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BRIEF-bluebird bio And TC BioPharm Announce Strategic Collaboration
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#Regulatory News
December 7, 2017 / 1:17 PM / a day ago

BRIEF-bluebird bio And TC BioPharm Announce Strategic Collaboration

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - bluebird bio Inc:

* BLUEBIRD BIO AND TC BIOPHARM ANNOUNCE STRATEGIC COLLABORATION TO RESEARCH AND DEVELOP GAMMA DELTA CAR T CELL PRODUCT CANDIDATES FOR CANCER IMMUNOTHERAPY

* BLUEBIRD BIO INC - FINANCIAL TERMS OF AGREEMENT INCLUDE A $16 MILLION UPFRONT PAYMENT

* BLUEBIRD BIO - FINANCIAL TERMS OF AGREEMENT ALSO INCLUDE POTENTIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT, COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS

* BLUEBIRD BIO - AS PART OF DEAL, TC BIOPHARM ALSO ELIGIBLE TO GET UNDISCLOSED TIERED ROYALTIES ON PRODUCT SALES

* BLUEBIRD BIO INC - CO, TC BIOPHARM WILL WORK TOGETHER TO ADVANCE TC BIOPHARM‘S LEAD CAR-ENGINEERED GAMMA DELTA T CELL PROGRAM INTO CLINICAL TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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