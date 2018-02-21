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February 21, 2018 / 12:18 PM / 2 days ago

BRIEF-Blueprint Medicines Q4 Loss Per Share $1.23

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Blueprint Medicines Corp:

* BLUEPRINT MEDICINES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $1.23

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BLUEPRINT MEDICINES - EXPECTS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS TO FUND OPERATING EXPENSES, CAPITAL EXPENDITURES INTO MIDDLE OF 2020

* AS OF DEC 31, 2017, CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS OF $673.4 MILLION, VERSUS $268.2 MILLION AS OF DEC 31, 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

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