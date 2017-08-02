FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
8 days ago
BRIEF-B&M European Value Retail SA acquires Heron Food
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Economy
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Thousands attend events for ousted Pakistani PM Sharif
Pakistan
Thousands attend events for ousted Pakistani PM Sharif
Car rams into soldiers in Paris suburb, suspect arrested
WORLD
Car rams into soldiers in Paris suburb, suspect arrested
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
August 2, 2017 / 7:26 AM / 8 days ago

BRIEF-B&M European Value Retail SA acquires Heron Food

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - B&M European Value Retail Sa

* ANNOUNCES ACQUISITION BY ITS SUBSIDIARY, EV RETAIL LIMITED, OF ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF HERON FOOD GROUP

* TOTAL ENTERPRISE VALUE OF TRANSACTION IS £152M INCLUDING DEBT ASSUMED OF HERON GROUP

* AN INITIAL CASH CONSIDERATION OF £112.1M WAS PAID BY B&M ON EXCHANGE AND COMPLETION OF ACQUISITION TODAY

* B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA - INITIAL CASH CONSIDERATION WAS SATISFIED FROM B&M'S EXISTING CASH RESOURCES AND FACILITIES

* BOARD EXPECTS ACQUISITION TO BE IMMEDIATELY EARNINGS ENHANCING

* MICHAEL HEUCK IS RETIRING FROM BUSINESS AS PLANNED, ANDREW AND DAVID HEUCK REMAIN IN EXISTING ROLES WITH HERON Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.