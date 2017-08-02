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BRIEF-B&M European Value Retail SA acquires Heron Food
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#Consumer Goods and Retail
August 2, 2017 / 7:26 AM / 2 months ago

BRIEF-B&M European Value Retail SA acquires Heron Food

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - B&M European Value Retail Sa

* ANNOUNCES ACQUISITION BY ITS SUBSIDIARY, EV RETAIL LIMITED, OF ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF HERON FOOD GROUP

* TOTAL ENTERPRISE VALUE OF TRANSACTION IS £152M INCLUDING DEBT ASSUMED OF HERON GROUP

* AN INITIAL CASH CONSIDERATION OF £112.1M WAS PAID BY B&M ON EXCHANGE AND COMPLETION OF ACQUISITION TODAY

* B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA - INITIAL CASH CONSIDERATION WAS SATISFIED FROM B&M‘S EXISTING CASH RESOURCES AND FACILITIES

* BOARD EXPECTS ACQUISITION TO BE IMMEDIATELY EARNINGS ENHANCING

* MICHAEL HEUCK IS RETIRING FROM BUSINESS AS PLANNED, ANDREW AND DAVID HEUCK REMAIN IN EXISTING ROLES WITH HERON Source text for Eikon: Further company coverage:

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