FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 27, 2018 / 11:57 AM / a day ago

BRIEF-BMO Financial Group Reports Q1 EPS Of C$1.43

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Bank Of Montreal:

* BMO FINANCIAL GROUP REPORTS NET INCOME OF $973 MILLION FOR FIRST QUARTER OF 2018

* Q1 EARNINGS PER SHARE C$1.43

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$2.12

* QTRLY REPORTED REVENUE C$5,678 MILLION VERSUS. C$5,405 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$2.06, REVENUE VIEW C$5.51 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY PROVISIONS FOR CREDIT LOSSES OF $141 MILLION COMPARED WITH $167 MILLION IN THE PRIOR YEAR‍​

* QTRLY NET INCOME INCLUDED C$425 MILLION CHARGE DUE TO REVALUATION OF U.S. NET DEFERRED TAX ASSET DUE TO U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT

* ‍ADJUSTED ROE WAS 13.9% IN QUARTER, COMPARED WITH 15.3%​

* ‍QTR-END COMMON EQUITY TIER 1 RATIO OF 11.1%​

* QTRLY ‍PROVISIONS FOR CREDIT LOSSES OF $141 MILLION, COMPARED WITH $167 MILLION IN PRIOR YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.