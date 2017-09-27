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September 27, 2017 / 6:23 AM / 21 days ago

BRIEF-BNN Technology announces confirmation of financial position

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - BNN Technology Plc

* BNN TECHNOLOGY PLC - HAS CONFIRMED CASH POSITION OF GROUP BY WAY OF A REVIEW AND CONFIRMATION OF ITS BANK ACCOUNTS IN UK, HONG KONG AND CHINA.

* BNN TECHNOLOGY PLC - PWC INVESTIGATION, ANNOUNCED ON 8 SEPTEMBER 2017, REMAINS ONGOING WITH FULL COOPERATION OF SUSPENDED EXECUTIVES.

* BNN TECHNOLOGY - AT 25 SEPT 2017, GROUP‘S UK BANK ACCOUNTS CONTAINED C.£14.2 MILLION IN CASH AND BANK ACCOUNTS IN HONG KONG CONTAINED C.£6.7 MILLION IN CASH Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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