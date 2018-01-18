BRIEF-BNY Mellon Reports Q4 Earnings Of $1.08 Per Share

Jan 18 (Reuters) - Bank Of New York Mellon Corp:
* BNY MELLON REPORTS FOURTH QUARTER EARNINGS OF $1.13 BILLION OR $1.08 PER COMMON SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.90 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IN QUARTER, U.S. TAX LEGISLATION ESTIMATED NET BENEFIT OF $427 MILLION, OR $0.41 PER COMMON SHARE
* QTRLY SEVERANCE, LITIGATION AND OTHER CHARGES OF $246 MILLION, OR $0.24 PER COMMON SHARE
* QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS A CREDIT OF $6 MILLION
* RETURNED NEARLY $900 MILLION THROUGH SHARE REPURCHASES AND DIVIDENDS AND $3.6 BILLION IN FULL-YEAR 2017
* QTRLY TOTAL NON-GAAP REVENUE $3,719 MILLION VERSUS. $3,786 MILLION
* QTRLY NET INTEREST REVENUE $851 MILLION VERSUS $831 MILLION
* Q4 RESULTS “FAVORABLY IMPACTED BY STRONG EQUITY MARKETS AND UNDERLYING BUSINESSES CONTINUED TO SHOW MODEST GROWTH IN REVENUES AND PROFITS”
* QTRLY REVENUE INCLUDES $320 MILLION NEGATIVE IMPACT RELATED TO U.S. TAX LEGISLATION AND OTHER CHARGES, WHICH DECREASED TOTAL REVENUE GROWTH BY 8 PCT
* EFFECTIVE TAX RATE FOR 2018 IS EXPECTED TO BE ABOUT 21 PCT Source text for Eikon: Further company coverage: