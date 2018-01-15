FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bodycote Says Significant Non-Cash Tax Credit from U.S. Tax Reform
Sections
Featured
Flows into Asian bonds unlikely to be as buoyant as in 2017
Graphic
Flows into Asian bonds unlikely to be as buoyant as in 2017
U.S. oil industry set to break record, upend global trade
Oil
U.S. oil industry set to break record, upend global trade
Why the United States should support Iran protesters
Commentary
Why the United States should support Iran protesters
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 15, 2018 / 7:27 AM / in a day

BRIEF-Bodycote Says Significant Non-Cash Tax Credit from U.S. Tax Reform

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Bodycote Plc:

* ‍US TAX LEGISLATION AND TRADING UPDATE​

* EXPECTED TO GIVE RISE TO A SIGNIFICANT NON-CASH TAX CREDIT FOR GROUP IN YEAR ENDED DEC 31, 2017 AS A RESULT OF REVALUATION OF US NET DEFERRED TAX LIABILITIES​

* ‍EFFECT OF THIS ONE-OFF REVALUATION OF US NET DEFERRED TAX LIABILITIES IS EXPECTED TO ADD C. 5P TO EPS FOR 2017​

* TRADING IN FINAL QUARTER OF 2017 WAS BETTER THAN ANTICIPATED, EXPECTS FULL YEAR 2017 HEADLINE OPERATING PROFIT TO BE TOWARDS UPPER END OF MARKET EXPECTATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.