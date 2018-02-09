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February 9, 2018 / 11:08 AM / 2 days ago

BRIEF-Boehringer Ingelheim Says Will Stop Testing Drug For Alzheimer's After Failed Trial

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Boehringer Ingelheim:

* BOEHRINGER INGELHEIM REFOCUSES PDE9 INHIBITION BRAIN RESEARCH ON SCHIZOPHRENIA FOLLOWING RESULTS FROM PHASE II ALZHEIMER‘S TRIALS

* BOEHRINGER INGELHEIM - PHASE II ALZHEIMER‘S DISEASE TRIALS WITH INVESTIGATIONAL COMPOUND BI 409306 HAD NOT MET EFFICACY ENDPOINTS

* BOEHRINGER INGELHEIM - PLANS FOR FURTHER TRIALS WITH BI 409306 IN AD WILL NOT BE PURSUED

* BOEHRINGER INGELHEIM - WILL REFOCUS EFFORTS ON ONGOING SCHIZOPHRENIA TRIALS WITH BI 409306 Source text for Eikon:

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