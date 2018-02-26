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February 26, 2018 / 11:10 AM / a day ago

BRIEF-Boise Cascade Reports Qtrly Earnings Per Share $0.49

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Boise Cascade Co:

* REG-BOISE CASCADE COMPANY REPORTS FOURTH QUARTER RESULTS

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.49

* QTRLY SALES $1.09 BILLION, UP 19 PERCENT

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $1.04 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BOISE CASCADE - EXPECT CAPITAL SPENDING, EXCLUDING ACQUISITIONS, TO BE $75 MILLION - $85 MILLION DURING 2018

* EXPECT CAPITAL SPENDING, EXCLUDING ACQUISITIONS, TO BE $75 MILLION -$85 MILLION DURING 2018 ‍​

* “EXPECT TO CONTINUE TO EXPERIENCE MODEST DEMAND GROWTH FOR THE PRODUCTS WE MANUFACTURE AND DISTRIBUTE IN 2018”‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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