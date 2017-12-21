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#Regulatory News
December 21, 2017 / 9:27 PM / 4 days ago

BRIEF-Bojangles Says Entered Amendment To Credit Agreement With Bojangles' Restaurants And Bank Of America

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Bojangles Inc:

* BOJANGLES INC SAYS ON DEC 20, CO ENTERED AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT DATED OCT 9, 2012 WITH BOJANGLES’ RESTAURANTS AND BANK OF AMERICA - SEC FILING

* BOJANGLES INC - AMENDMENT EXTENDED MATURITY DATE ON TERM LOANS AND REVOLVING LINE OF CREDIT FROM OCTOBER 9, 2020 TO DECEMBER 20, 2022

* BOJANGLES INC - AMENDMENT INCREASED BORROWING CAPACITY UNDER REVOLVING LINE OF CREDIT FROM UP TO $25.0 MILLION TO UP TO $50.0 MILLION Source: (bit.ly/2BvQtMT) Further company coverage:

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