FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bombardier To Provide 54 Additional Twindexx Vario Double-Deck Coaches To Israel Railways
Sections
Featured
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
North Korea
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
Middle East
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
Weather
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 3, 2018 / 2:38 PM / a day ago

BRIEF-Bombardier To Provide 54 Additional Twindexx Vario Double-Deck Coaches To Israel Railways

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Bombardier Inc:

* BOMBARDIER TO PROVIDE 54 ADDITIONAL TWINDEXX VARIO DOUBLE-DECK COACHES TO ISRAEL RAILWAYS

* BOMBARDIER - DELIVERY OF NEW COACHES IS SCHEDULED TO BE COMPLETED BY AUGUST 2020

* BOMBARDIER- CALL-OFF IS PART OF A FRAMEWORK AGREEMENT SIGNED IN OCTOBER 2010 AND IS VALUED AT ABOUT 104 MILLION EURO ($126 MILLION)

* BOMBARDIER-BOMBARDIER TRANSPORTATION SIGNED CONTRACT ON DEC 31 TO GIVE 54 ADDITIONAL BOMBARDIER TWINDEXX VARIO DOUBLE-DECK COACHES TO ISRAEL RAILWAYS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.