BRIEF-Bombardier Transportation To Build Additional 27 VLocity Railcars For Victorian State Government

Dec 20 (Reuters) - Bombardier Inc:
* BOMBARDIER KEEPS REGIONAL VICTORIA‘S RAIL NETWORK MOVING WITH ADDITIONAL VLOCITY RAILCARS
* BOMBARDIER -NEW TRAINS WILL ACHIEVE OVER 69% LOCAL CONTENT, SUPPORT OVER 600 JOBS ACROSS RAIL INDUSTRY AND HELP MEET DEMANDS OF REGIONAL RAIL NETWORK
* BOMBARDIER SAYS TOTAL VALUE OF CONTRACT IS APPROXIMATELY A$ 146 MILLION
* BOMBARDIER-BOMBARDIER TRANSPORTATION WILL BUILD, DELIVER ADDITIONAL 27 VLOCITY DIESEL MULTIPLE UNIT RAILCARS FOR TFV & VICTORIAN STATE GOVERNMENT Source text for Eikon: Further company coverage: