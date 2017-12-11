BRIEF-Bone Therapeutics And Cellthera Pharm Announce Intention To Collaborate

Dec 11 (Reuters) - Bone Therapeutics:
* BONE THERAPEUTICS SA AND CELLTHERA PHARM LLC ANNOUNCE INTENTION TO COLLABORATE
* PHARMSTANDARD INTERNATIONAL S.A INTENDS TO PARTICIPATE IN FUTURE CO‘S FUNDRAISING, IF AND WHEN SUCH FUNDRAISING OCCURS
* AND CELLTHERA LLC TO EXPLORE OPPORTUNITY OF POTENTIAL LICENSING OF CO‘S CELL THERAPY PLATFORMS, PREOB AND ALLOB
* POTENTIAL LICENSING OF CO‘S TWO PLATFORMS TO CELLTHERA PHARM LLC FOR RUSSIAN FEDERATION AND CIS COUNTRIES
* PROJECT BETWEEN COMPANIES REMAINS SUBJECT TO FURTHER DISCUSSIONS AND DUE DILIGENCE
* AT THIS STAGE, IT CANNOT BE GUARANTEED PROPOSED COLLABORATION WILL OCCUR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)